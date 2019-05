Esporte Juventude vislumbra duelo gaúcho, caso se classifique Time de Caxias do Sul espera pegar Grêmio na próxima fase

Eliminado nas quartas de final do Campeonato Gaúcho e ainda sem vencer na Série C do Brasileiro - empatou dois jogos - o Juventude também se apega à Copa do Brasil como uma válvula de escape para aliviar a pressão pelos resultados. Para chegar até a 4ª fase, o time de Caxias do Sul (RS) passou por Palmas (TO), América (MG) e Botafogo, e vislumbra um duelo gaúcho com...