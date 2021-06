Esporte Juventude vence Flamengo por 1 a 0 com 'ajuda' do campo encharcado Times estão com nove pontos, o time gaúcho na 10ª colocação e a equipe rubro-negra na 8ª posição

O Juventude continuou como pedra do sapato flamenguista na Serra Gaúcha. Em seus domínios, na manhã deste domingo (27) a equipe do Sul ganhou por 1 a 0 do Flamengo com gol de Matheus Peixoto. O jogo foi marcado pelo gramado encharcado, devido às chuvas que acontecem em Caxias desde sexta-feira. A situação do gramado complicou demais a proposta de jogo dos times....