Esporte Juventude vence e decreta permanência do Cruzeiro no Brasileiro da Série B

O Cruzeiro vai jogar a próxima edição do Campeonato Brasileiro da Série B. A confirmação matemática veio na noite deste sábado (16), na derrota de 1 a 0 para o Juventude, no estádio Alfredo Jaconi. O gol da partida que garantiu a vitória dos anfitriões e decretou a permanência da Raposa foi marcado por Rafael Grampola, de pênalti, aos 21 minutos do primeiro tempo. Agora restam...