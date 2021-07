Esporte Juventude faz 2 a 0 sobre o Grêmio, que segue sem vencer no Brasileiro O placar ampliou a crise dos gremistas, na lanterna e ainda sem vencer na competição

O Juventude venceu sua segunda partida seguida no Campeonato Brasileiro. Nesta quarta-feira (30), em Caxias do Sul, o time alviverde fez 2 a 0 no Grêmio em jogo sob temperatura perto do zero. Paulinho Bóia e Matheus Peixoto marcaram os gols do Juventude. O Grêmio não chegou nem perto de balançar as redes. O placar ampliou a crise dos gremistas, na lanterna e aind...