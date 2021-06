Esporte Juventude desencanta na Série A com vitória sobre o Sport

O Juventude conquistou sua primeira vitória na atual edição da Série A do Campeonato Brasileiro ao bater o Sport na noite deste domingo (20), por 1 a 0, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS). Em um jogo de poucas chances e com o gramado coberto de neblina, o time gaúcho fez valer a "Lei do Ex" com Matheus Peixoto, que aproveitou uma sobra de bola na gra...