Juventude aproveita bola parada, faz 3 a 0 e deixa Santos em crise

Sem ameaçar com a bola rolando, o Juventude foi eficiente na bola parada para vencer o Santos por 3 a 0 no Alfredo Jaconi. A equipe da casa contou com uma tarde de domingo (25) inspirada de Guilherme Castilho para ganhar pela 22ª rodada do Brasileirão. O meia, que ainda deixou o seu gol no final da partida, foi o grande destaque da partida. Responsável pelas cobran...