Esporte Juventude anuncia Jair Ventura um dia após demissão de Marquinhos Santos A estreia do treinador será diante do Ceará, no sábado (23), pela 28ª rodada do Brasileiro

O Juventude anunciou na noite desta terça-feira (19) a contratação do técnico Jair Ventura. Ele substitui Marquinhos Santos, demitido após cinco jogos sem vitória no Campeonato Brasileiro. O tempo de contrato não foi divulgado. Jair chegou a Caxias do Sul no mesmo dia em que foi anunciado e vai comandar o primeiro treino na equipe já nesta quarta (20). O auxiliar Émerso...