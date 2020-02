Esporte Justiça suspende por 60 dias ação da Caixa que cobra R$ 536 mi do Corinthians Essa foi a terceira vez que a Justiça atendeu ao pedido das partes para suspender o andamento do processo

Por um pedido conjunto da Caixa Econômica Federal e do Corinthians, a Justiça suspendeu por mais 60 dias a ação do banco estatal que cobra R$ 536 milhões decorrente do financiamento da obra de construção do estádio do clube em Itaquera. As partes discutem desde o ano passado um acordo amigável. "Defiro a suspensão dos autos pelo prazo complementar de 60 dias em ...