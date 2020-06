Esporte Justiça suspende flexibilização que autorizava volta do futebol no Rio O juiz Bruno Bodart, da 7ª Vara da Fazenda Pública, considerou que prefeito e governador do Rio de Janeiro não apresentaram estudos técnicos capazes de justificar as medidas de flexibilização

A volta da realização das atividades esportivas de alto rendimento sem público no Rio está suspensa. Foi o que definiu a Justiça do Estado do Rio de Janeiro nesta segunda-feira (8), ao suspender a eficácia dos decretos emitidos pela prefeitura da capital e pelo governo do Estado flexibilizando as regras de isolamento social em razão da covid-19. A retomada do futebol ...