Esporte Justiça rejeita recurso e suspende audiência pública do novo autódromo do Rio Audiência é um dos passos para que o Estudo de Impacto Ambiental e o Relatório de Impacto Ambiental do projeto do autódromo receba autorização ambiental para ser erguido

O desembargador Murilo Kieling, da 23ª Câmara Cível do Rio de Janeiro, manteve nesta quarta-feira (27) a suspensão da audiência pública que iria discutir o Estudo de Impacto Ambiental e o Relatório de Impacto Ambiental (EIA/Rima) do projeto de construção do novo autódromo do Rio. O novo circuito é cotado para receber o GP do Brasil de Fórmula 1 a partir de 2021. ...