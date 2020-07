Esporte Justiça nega em 1ª instância pedido de Everson para rescindir com o Santos Goleiro vai recorrer da decisão, e clube fica confiante para vencer caso envolvendo atacante Eduardo Sasha

A Justiça negou em primeira instância o pedido do goleiro Everson para ter seu contrato com o Santos rescindido. O jogador vai recorrer da decisão. Além de Everson, o atacante Eduardo Sasha busca rescindir seu vínculo com o clube na Justiça. Everson entrou com processo na Justiça cobrando valores atrasados pelo clube e pedindo a resc...