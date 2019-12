Esporte Justiça mineira determina que Cruzeiro x Palmeiras seja com torcida única Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) comunicou presença somente da torcida mandante, no Mineirão, neste domingo (8)

O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) comunicou neste sábado que a Justiça estadual determinou que o duelo entre Cruzeiro e Palmeiras seja disputado com a presença de torcida única, a do clube mandante, neste domingo, no Mineirão, pela última rodada do Campeonato Brasileiro. "Cruzeiro x Palmeiras com torcida única. A Justiça atendeu o pedido do MPMG e dete...