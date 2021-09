Esporte Justiça do Trabalho afasta Rogério Caboclo da CBF por 1 ano O intuito de manter o dirigente longe do prédio da CBF, na Barra da Tijuca, é para que "as vítimas permaneçam de alguma forma protegidas em seu ambiente de trabalho"

Uma decisão da Justiça do Trabalho determinou nesta segunda (6) que o presidente afastado da CBF, Rogério Caboclo, não pise na sede da entidade por um ano. A medida foi assinada pela juíza Aline Maria Leporaci Lopes, do Tribunal Regional do Trabalho do Rio de Janeiro, como informou inicialmente o GE. O intuito de manter o dirigente longe do prédio da CBF, na Bar...