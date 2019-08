Esporte Justiça determina bloqueio de bens ligados ao Figueirense e à empresa

A Justiça do Trabalho de Santa Catarina determinou nesta sexta-feira (23) o bloqueio de bens ligados ao Figueirense como garantia do pagamento de R$ 9,6 milhões em dívidas trabalhistas acumuladas pelo clube. A liminar foi concedida por Danielle Betrachini, juíza da 7.ª Vara do Trabalho de Florianópolis (SC), após pedido do Ministério Público. A medida, publicada ...