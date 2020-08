Esporte Justiça concede a Eduardo Sasha a rescisão de contrato com o Santos A decisão é provisória, o processo no todo ainda será julgado. Sasha foi o segundo santista a judicializar sua rescisão, um dia após o goleiro Everson

O atacante Eduardo Sasha conseguiu na Justiça a rescisão de contrato com o Santos. Foi concedida ao jogador tutela de urgência, e o atleta, neste momento, está livre do vínculo com o Santos. A decisão é provisória, o processo no todo ainda será julgado. Atacante foi o segundo santista a judicializar sua rescisão, um dia após o goleiro Everson. Em manifestação após o...