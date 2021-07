Esporte Justiça anula eleição de Caboclo na CBF, e Landim vira um dos interventores Com a decisão, da qual cabe recurso, foram nomeados interventores para tocar a entidade: o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, e o presidente da Federação Paulista de Futebol, Reinaldo Carneiro Bastos

A Justiça do Rio de Janeiro anulou nesta segunda-feira (26) a eleição presidencial da CBF que colocou Rogério Caboclo no poder. O entendimento é que houve irregularidade na mudança do estatuto da entidade, que alterou o peso dos votos para o pleito, aumentando o poder das federações. Os clubes não participaram da assembleia que sacramentou a mudança. Com a decisã...