Esporte Justiça adia audiência pública sobre construção de autódromo no RJ pela segunda vez Reunião estava marcada para esta sexta-feira (7) e tem o objetivo de discutir a aprovação do Relatório de Impacto Ambiental da obra

A audiência pública para discutir o Relatório de Impacto Ambiental da construção do autódromo na região de Deodoro, no Rio de Janeiro, foi novamente adiada por decisão da justiça carioca. A juíza Roseli Nalin, titular da 15ª Vara de Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Estado, questionou a instituição do Conselho Estadual de Meio Ambiente (CEMA) e acatou a quei...