Esporte Justiça acata pedido da Caixa e nome da Arena Corinthians vai parar no Serasa A Caixa emprestou inicialmente R$ 400 milhões ao Corinthians para a construção do estádio. Desde o início do financiamento, em 2014, o clube pagou cerca de R$ 160 milhões, sendo R$ 80 milhões de fevereiro de 2018 até agora

A Justiça acatou o pedido da Caixa Econômica Federal para incluir o nome da Arena Itaquera S/A, que administra o estádio do Corinthians, no Serasa. O despacho é do dia 27 de agosto de 2019, mas até agora o nome da empresa não apareceu como inadimplente. No processo, o banco informa que o Corinthians não paga as parcelas do financiamento da arena desde março e por...