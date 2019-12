Esporte Junior Urso deixa o Corinthians e assina com o Orlando City Contrato é valido por quatro temporadas e foi assinado a pedido do jogador

O volante Junior Urso assinou nesta quinta-feira contrato por quatro temporadas com o Orlando City, dos Estados Unidos. O Corinthians embolsará US$ 900 mil (cerca de R$ 3,4 milhões) com o acordo. A negociação aconteceu a pedido do jogador e ajudará o clube paulista a diminuir sua folha salarial. Junior Urso, de 30 anos, fez uma temporada irregular pelo Corinthians...