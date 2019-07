Esporte Juninho Paulista é confirmado como novo coordenador de seleções da CBF Ex-jogador assume o cargo deixado por Edu, que se tornou diretor de futebol do Arsenal

Um dia depois da oficialização da saída de Edu Gaspar, que assumirá cargo de dirigente no Arsenal, da Inglaterra, a CBF anunciou oficialmente nesta segunda-feira que o ex-meia Juninho Paulista é o novo coordenador da seleções da entidade. O ex-jogador já havia ocupando o cargo de diretoria de desenvolvimento do órgão e agora elevou o seu status como dirigente da equipe n...