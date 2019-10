O meia Léo Sena não desfalcará o Goiás diante do Ceará, no domingo (6). Nesta sexta-feira (4), o jogador seria julgado no Superior Tribunal de Justiça Desportiva de Futebol (STJD), mas o julgamento foi adiado e o atleta poderá encarar a equipe cearense no duelo válido pela 23ª rodada da Série A.

O julgamento foi adiado pela impossibilidade do relator, Sormane Freitas, de comparecer ao STJD ontem. Uma nova data, para o julgamento, será definida pelo tribunal, mas a tendência é que o processo seja analisado já na próxima data de julgamentos da 5º Comissão Disciplinar - geralmente ocorrem nas quintas e sextas-feiras.

Léo Sena será julgado pela expulsão sofrida no duelo contra o Internacional, disputado no dia 25 de agosto, pela 16ª rodada. O meia foi expulso aos 11 minutos após pisar no tornozelo do volante Rithely no lance que originou o gol da equipe gaúcha. O Goiás, de virada, venceu o time colorado por 2 a 1.

A equipe esmeraldina encara o Ceará, domingo, na Arena Castelão. O duelo válido pela 23ª rodada do Brasileirão será disputado a partir das 16 horas. O Goiás é o 11º colocado da Série A com 30 pontos. Já o Vozão, que terá a estreia do técnico Adilson Batista, é o 15º com 23 pontos.