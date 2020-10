Esporte Julgamento de Carol Solberg por protesto contra Bolsonaro é adiado Jogadora poderá ser multada de R$ 100 a R$ 100 mil e sofrer suspensão de até seis partidas

O julgamento da jogadora de vôlei de praia Carol Solberg, 33, no STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva) da modalidade, que seria realizado na noite desta terça-feira (6), foi adiado. Ainda não há uma nova data para a análise do caso. No dia 20 de setembro, Carol gritou "Fora, Bolsonaro" em entrevista ao vivo para o canal SporTV, após participar de uma et...