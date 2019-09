Esporte Judoca Rafaela Silva perde medalha de ouro do Pan após ser flagrada no antidoping Rafaela e outros atletas que testaram positivo no exame foram desqualificados dos Jogos, perderam suas medalhas e seus resultados foram anulados

A judoca Rafaela Silva, de 27 anos, perdeu a medalha de ouro conquistada nos Jogos Pan-Americanos de Lima na categoria até 57kg após ser pega no exame antidoping realizado no dia 9 de agosto, durante a competição no Peru. Em um comunicado divulgado nesta quarta-feira, a organização do evento informou que Rafaela Silva e outros atletas que testaram positivo no exa...