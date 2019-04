Esporte Judoca Maria Portela fatura medalha de prata para o Brasil em Grand Prix turco Na final, brasileira acabou sendo batida pela grega Elisavet Teltsidou

A judoca Maria Portela conquistou neste sábado (6) a medalha de prata do Grand Prix de Antalya, na Turquia, onde garantiu ao Brasil a segunda medalha na competição que começou a ser disputada na sexta-feira. No primeiro dia de lutas do evento, Larissa Pimenta havia faturado um bronze para o País na categoria meio-leve (52kg). Cabeça de chave número 1 da categori...