Esporte Judô brasileiro ganha mais duas medalhas de prata no Grand Prix de Tbilisi Beatriz Souza e Rafael Buzacarini levam seleção ao quinto pódio na Geórgia

O judô brasileiro encerrou sua participação no Grand Prix de Tbilisi, na Geórgia, com cinco medalhas: três pratas e dois bronzes. Neste domingo, a peso pesado Beatriz Souza (+ 78 quilos) e o meio-pesado Rafael Buzacarini (100 quilos) ficaram com a medalha de prata. A seleção brasileira já havia conquistado uma prata, com Rafaela Silva (57kg) e dois bronzes, com Natháli...