Esporte Juca Kfouri: Virei casaca!

Até o último fim de semana, onde quer que Pep Guardiola estivesse contava com a minha torcida.Era assim desde que assumiu o Barcelona, em 2008, e levou o time catalão a ganhar todos os títulos possíveis e imagináveis.E as taças entusiasmavam menos que o modo de conquistá-las, com muita posse de bola, pressão imediata ao perdê-la e com toda fantasia de um grupo adm...