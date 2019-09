Esporte Juca Kfouri: A Liga dos Campeões sem falta

O Liverpool ganhou os cinco jogos que disputou na Premier League e é o atual campeão europeu.O Napoli já perdeu um dos três jogos disputados pelo Campeonato Italiano, verdade que para a Juventus de Cristiano Ronaldo e por 4 a 3.A Série A dominou as atenções do planeta bola durante muito tempo, perdeu sua relevância, hoje leva de goleada do Campeonato Inglê...