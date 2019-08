Esporte Juanfran aparece no BID e pode estrear pelo São Paulo no jogo contra o Ceará

O lateral-direito Juanfran teve o seu nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e poderá estrear pelo São Paulo na partida contra o Ceará, neste domingo, às 16 horas, no estádio do Morumbi, na capital paulista, pela 15.ª rodada do Campeonato Brasileiro. A tendência é de que ele seja titular da equipe. Juanfran foi anuncia...