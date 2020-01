Esporte JP Sanches lamenta resultado: ‘Erramos mais do que acertamos’ Treinador da Aparecidense, no entanto, acredita que o Camaleão mostrou força e diz que clube vai encarar os 11 jogos procurando evoluir para conquistar objetivos

A Aparecidense foi derrotada pelo Goiás porque errou mais do que acertou. Essa é a avaliação que o técnico João Paulo Sanches fez após o confronto desta quinta-feira (23), na qual a Aparecidense abriu o placar, mas sofreu a virada no Estádio da Serrinha. “Infelizmente erramos mais do que acertamos. Ninguém gosta de perder. Futebol é pautado pelo rendimento ...