Esporte Jovens jogadores do Grêmio veem partida contra Goiás como oportunidade Após liberar grande parte do elenco, inclusive técnico Renato Gaúcho, tricolor dará chance para garotos da base. Victor Hugo Signorelli comandará time no Serra Dourada

O volante Darlan falou em coletiva, neste sábado (7), que considera a partida diante do Goiás como oportunidade para jogadores da base. Sem o técnico Renato Gaúcho e sem grande parte do elenco principal, a equipe do Rio Grande do Sul entrará com time misto. “A equipe do Goiás é boa, tem grandes jogadores, a situação deles é boa. Vamos encarar este jogo como uma op...