Esporte Jovens do Atlético-GO vão se juntar ao grupo de trabalho Cinco garotos que treinavam com o profissional antes da paralisação devem iniciar atividades no Atlético-GO

Nos próximos dias, cinco jogadores das categorias de base que faziam parte do elenco do Atlético-GO voltarão a treinar com o grupo principal. Serão, assim, 29 jogadores em trabalho diário no centro de treinamento com a chegada de Gabriel (goleiro), Luan Sales (lateral), Michel (zagueiro), Danilo (também zagueiro) e Vitor (atacante).Dos cinco, a reportagem encontrou o re...