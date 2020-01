Esporte Jovem goleiro espera chance para jogar pelo Atlético-GO Lucas Pereira, de 21 anos, deve se tornar reserva imediato de Maurício Kozlinski no Campeonato Goiano

Revelado pelas categorias de base do Atlético-GO, o goleiro Lucas Pereira, de 21 anos, vislumbra a chance de se tornar reserva imediato do titular Maurício Kozlinski. Até por isso, o jovem jogador recusou uma oferta para se transferir ao Goiânia, clube onde poderia ter mais chance de jogar. Paulista de Guarulhos, Lucas Pereira está no Dragão há quatro anos. Neste ...