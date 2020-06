Esporte Jovem do Goiás é candidato a ocupar vaga no meio-campo Após saída de Léo Sena, Miguel pode ganhar espaço no time esmeraldino

Com a saída de Léo Sena para o Atlético-MG, uma lacuna ficou aberta no meio-campo do Goiás. A diretoria esmeraldina já sinalizou que não deve fazer contratações para repor a saída e vai apostar em uma solução caseira. Dentro do elenco, a opção que aparece com força é o garoto Miguel, de 20 anos, promovido aos profissionais em 2019 após se destacar nas categorias de b...