Esporte Jovem da base sai do banco de reservas para dar vitória ao Cruzeiro contra Vasco O meia Maurício, que substituiu o experiente Thiago Neves no segundo tempo, anotou o gol do triunfo por 1 a 0 que dá um fôlego a mais à equipe mineira na fuga da zona de rebaixamento

O primeiro gol de um jovem das categorias de base deu a vitória ao Cruzeiro contra o Vasco, neste domingo, no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, em partida válida pela 17.ª rodada do Campeonato Brasileiro. O meia Maurício, que substituiu o experiente Thiago Neves no segundo tempo, anotou o gol do triunfo por 1 a 0 que dá um fôlego a mais à equipe mineira na fuga d...