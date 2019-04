Esporte Jovem da base do Inter chega para brigar por espaço no Tigre Sem oportunidades no seu clube de origem, volante Ramon, 21 anos, é apresentado no Onésio Brasileiro Alvarenga, mas só vai poder jogar na Copa do Brasil e Série B do Campeonato Brasileiro

O Vila Nova apresentou nesta quinta-feira (4) mais um reforço para o meio de campo na temporada de 2019. O volante Ramon, 21 anos, veio por empréstimo do Internacional e busca no Tigre sua primeira sequência como jogador profissional. Com passagens pelas categorias do Desportivo Brasil, onde chegou a disputar alguns jogos profissionais, o jogador foi para o time...