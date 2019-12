Esporte Jovem da base do Fluminense deve ser novidade do Atlético-GO Se for confirmado, Caio Vinícius, de 20 anos, será o sétimo nome acertado para fazer parte do elenco rubro-negro

Mais um jovem jogador, oriundo de um clube da Série A, mas com poucas atuações, deverá iniciar pré-temporada no elenco do Atlético-GO. Trata-se do volante Caio Vinícius, de 20 anos. Se for confirmado, o jogador festejará aniversário dia 11 de janeiro no Dragão. A informação é do Sportv, de que o jogador será emprestado pelo Fluminense. A informação não foi confir...