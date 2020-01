Esporte Jovem atacante espera corresponder e fala em fazer história no Vila Nova Rafael Barbosa foi apresentado na tarde desta terça-feira (14). Jogador terá de disputar posição com atletas experientes

O atacante Rafael Barbosa, de 21 anos, ganhou oportunidade de fazer parte do elenco do Vila Nova. Apresentado na tarde desta terça-feira (14), o campeão da Divisão de Acesso pelo Jaraguá disputará seu primeiro Campeonato Goiano - 1ª Divisão. Com contrato até final do Goianão, o jogador comemorou a chance de defender o Tigre. “O Vila é uma grande equipe no futebo...