José Mourinho é demitido do Tottenham após tropeços no Inglês

O técnico José Mourinho foi demitido do Tottenham na manhã desta segunda-feira (19). A informação foi confirmada pelo clube por meio de comunicado. O anúncio acontece após três tropeços seguidos do clube de Londres no Campeonato Inglês, diante de Newcastle (empate), Manchester United (derrota) e Everton (empate) —o Tottenham é o 7° colocado do torneio. A passagem do por...