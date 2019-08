Esporte Jornalistas do POPULAR analisam a rodada do Brasileirão no 'Resenha na Redação' Os jornalistas Karina Azevedo, João Paulo Di Medeiros e Higor Augusto falam do desempenho de Atlético, Goiás e Vila Nova

No Resenha na Redação desta segunda-feira (05), repercutimos a goleada sofrida pelo Goiás para o Santos, por 6 a 1, e os reflexos que teve no clube, como a demissão do técnico Claudinei Oliveira. Já no Vila Nova, analisamos os dois jogos da equipe sem Alan Mineiro e a desilusão da torcida com o time à beira do rebaixamento. No Atlético, o assunto foi a virada histórica n...