Esporte Jorginho vê Atlético-GO x Goiás como maior clássico do Estado Meia acredita que pelos títulos e confrontos realizados desde 2006, o clássico se tornou o maior do futebol goiano

Para o meia Jorginho, por causa dos títulos conquistados e confrontos realizados, desde 2006, o clássico Atlético-GO x Goiás se tornou o maior do futebol goiano. Na opinião do camisa 10 do Dragão, o duelo é diferente e todos querem ganhar, por isso ele conversou com jogadores do clube que vão estrear no confronto do significado da partida. “Hoje, Goiás e Atlético é o grand...