Esporte Jorginho troca Atlético-GO por Athletico-PR A passagem de Jorginho no Dragão se encerra com mais de 250 jogos, dois títulos do Goianão (2014 e 19), um acesso (da Série B à elite nacional, ano passado) e o grande título da história atleticana - a Série B 2016

O meia atacante Jorginho está em Curitiba, já fez exames médicos, conheceu a estrutura do CT do Caju e foi anunciado como novo reforço do Athletico-PR. O jogador definiu tempo de contrato, deve ficar na capital paranaense nos próximos dias e iniciar novo ciclo na carreira. O tempo de contrato e detalhes da negociação envolvendo os dois xarás atleticanos não foram r...