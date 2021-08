Esporte Jorginho supera De Bruyne e é eleito melhor jogador da temporada europeia pela Uefa Anúncio foi feito durante a cerimônia do sorteio dos grupos da Liga dos Campeões

A Uefa premiou nesta quinta-feira (26) o meio-campista brasileiro naturalizado italiano Jorginho como o melhor jogador da Europa na temporada. Ele superou os outros dois finalistas Kanté e De Bruyne na votação. O anúncio foi feito durante a cerimônia do sorteio dos grupos da Liga dos Campeões 21-22. Atuando com a camisa do Chelsea e da seleção italiana, Jorginho fo...