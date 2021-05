Esporte Jorginho sobre saída do Atlético-GO: 'o profissional não pode ser julgado em público' Treinador pediu demissão do clube após críticas públicas do presidente

Desde o início da tarde de sábado (16), Jorginho deixou de ser técnico do Atlético-GO, clube em que teve números muito bons - 71,8% de aproveitamento em 13 jogos (oito vitórias, quatro empates e uma derrota). O treinador pediu demissão por discordar não da linha de atuação do presidente do Dragão, Adson Batista, mas por discordar da forma dele agir em situações de pós...