Esporte Jorginho reclama da arbitragem e garante Atlético-GO vivo: 'tem sangue nos olhos' Técnico mostra confiança no poder de reação do time que sofreu primeira derrota após 20 jogos invicto

O técnico Jorginho reconheceu méritos na vitória do Grêmio Anápolis sobre o Atlético-GO na abertura da semifinal do Goianão 2021. O treinador disse que o adversário está bem entrosado, "é uma equipe guerreira", mas o Dragão poderá reverter a vantagem conquistada pelo clube anapolino, que venceu o jogo por 1 a 0 com gol de Lucaão, de 20 anos e que chegou a quatro gols ...