Esporte Jorginho pretende voltar e ser decisivo Recuperado de uma lesão muscular, camisa 10 atleticano conta os dias para retornar ao Dragão na Série B

Já são dois meses e uma semana sem disputar jogo oficial. No clássico com o Vila Nova, após a pausa à Copa América, no dia 13 julho, já serão três meses. Jorginho é o tipo de jogador que gosta de sempre estar em campo. Sofreu com a lesão que teve. Por isso, deseja voltar bem ao Atlético, como quando se contundiu, na final do Goianão, no dia 14 de abril - ele teve lesã...