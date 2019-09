Esporte Jorginho pede “concentração” para Atlético vencer o Criciúma Meia entende que se a equipe rubro-negra conseguir manter o nível de foco durante a partida, pode voltar do sul do País com três pontos na bagagem

Invicto há sete rodadas na Série B, o Atlético pretende ampliar sequência positiva na competição nacional diante do Criciúma, na próxima sexta-feira (20). O segredo para o Dragão voltar do Estádio Heriberto Hülse com três pontos na bagagem passa por manter a concentração durante o duelo, de acordo com o meia Jorginho. “Precisamos ir lá e jogar da mesma maneira q...