Esporte Jorginho no Atlético-GO: nome no BID, munido de informações e moradia no CT Novo técnico já comanda Atlético-GO nesta quarta (7), ao lado de auxiliar permanente do clube

Novo treinador do Atlético-GO, Jorginho foi regularizado nesta terça-feira (6) e vai estrear na noite desta quarta (7), às 21h30, com a missão de manter o Dragão forte nas competições que disputará. O rubro-negro jogará em Anápolis, no Estádio Jonas Duarte, diante do Grêmio Anápolis, na partida que reúne as duas melhores equipes do Grupo A do Goianão 2021.Jorginho assume o ru...