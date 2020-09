Esporte 'Jorginho não joga mais pelo Atlético-GO', afirma procurador Após reuniões, representante Tiago Bastos revela decisão do jogador atleticano e procura um novo clube

Na sexta-feira (4) e sábado (5), duas reuniões foram realizadas no Atlético-GO para tentar uma solução ao impasse gerado no chamado "caso Jorginho". Delas, participaram o presidente do Atlético, Adson Batista, e um dos procuradores do jogador, Tiago Bastos, que esteve em Goiânia na tentativa de resolver a situação. Mas, segundo Tiago Bastos, não houve acordo e Jorginho e...