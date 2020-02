Esporte Jorginho inicia tratamento no Atlético-GO e será reavaliado Meia foi substituído aos 7 minutos do jogo contra o Anápolis, no domingo (23), e ainda não tem presença confirmada no duelo de líderes do Goianão 2020, no sábado (29)

O meia Jorginho iniciou, nesta segunda-feira (24), o tratamento para tratar dores musculares na coxa esquerda. O jogador do Atlético-GO sentiu desconforto na região, após finalização, aos 4 minutos do 1º tempo, no empate sem gols com o Anápolis, no domingo (23). Por precaução, o camisa 10 foi substituído três minutos depois do arremate. Na temporada, Jorginho não participou de dois...