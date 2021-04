Esporte Jorginho, ex-lateral da seleção, é novo treinador do Atlético-GO Treinador, de 56 anos, estava no Coritiba na última temporada e já trabalhou no Goiás em 2010

O Atlético-GO tem novo técnico para a temporada 2021. Trata-se de Jorginho, de 56 anos e que já trabalhou no futebol goiano, em 2010, quando dirigiu o Goiás no Brasileiro e na Copa Sul-Americana. O último clube que Jorginho dirigiu foi o Coritiba, ano passado, durante a Série A. Antes, em 2019, ele foi adversário do Atlético na Série B e levou o time da cap...